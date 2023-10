Incidente sull'Autostrada A14 a Canosa: camion ribaltato

CANOSA DI PUGLIA - Questa mattina, sull'autostrada A14, è avvenuto un incidente all'altezza di Canosa, la cui dinamica è ancora oggetto di indagini. Un camion, apparentemente senza coinvolgimento di altri veicoli, si è schiantato contro il guardrail. L'impatto è stato così violento che ha causato la rottura delle lamiere del mezzo pesante, facendo riversare sull'asfalto tonnellate di pomodori trasportati dal camion.L'ambulanza del 118 è stata immediatamente dispiegata sul luogo dell'incidente per prestare soccorso, ma fortunatamente non ci sono state segnalazioni di feriti gravi. Tuttavia, a causa del pomodoro spargendosi sulla carreggiata, si sono verificate lunghe code sull'autostrada in direzione di Bari. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione e per chiarire le circostanze dell'incidente.