Quando ha notato il verbale, si è avvicinato con aggressività alla pattuglia dei vigili chiedendo spiegazioni e l'annullamento della multa, arrivando persino a mimare il gesto di una pistola sulla tempia. Gli agenti hanno richiesto i documenti, ma uno dei vigili è stato aggredito.





Un conoscente del 50enne è intervenuto per difenderlo e frapporsi tra lui e l'agente. Tuttavia, grazie all'arrivo di rinforzi, i due uomini sono stati bloccati e denunciati per violenza e minacce a un pubblico ufficiale. Il vigile aggredito sta bene dopo essere stato visitato dal personale del 118.

BARLETTA - Due uomini sono stati denunciati dalla polizia locale di Barletta in seguito a un episodio avvenuto ieri sera in piazza Genovese, non lontano dal centro cittadino. Un uomo di 50 anni di Cerignola aveva ricevuto una multa per aver lasciato la sua auto in modo scorretto, causando un intralcio al traffico.