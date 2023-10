Nasce un importante accordo di rete tra Ferrotramviaria Engineering Spa, For.Fer Srl e dPlan Srl

BARI - Nasce un importante accordo strategico di rete tra Ferrotramviara Engineering SPA (società di ingegneria ad alto contenuto tecnico) For.Fer SRL, centro di formazione riconosciuto dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali), e dPlan Srl (società che opera nel settore della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro). Le imprese intendono accrescere la loro capacità innovativa e competitività sul mercato, anche mediante reciproca collaborazione, attraverso lo scambio di informazioni e prestazioni professionali ed esercitando in comune uno o più servizi rientranti nell’oggetto delle proprie attività.L’accordo, infatti, è basato su un comune impegno nel perseguire eccellenza e innovazione nei rispettivi settori al fine di portare nuove opportunità e sinergie. Le tre aziende lavoreranno congiuntamente per offrire servizi di alta qualità e promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative vigenti.Emanuele Pasquini, Presidente di Ferrotramviara Engineering SPA: "Siamo entusiasti di questa collaborazione. L'unione delle nostre competenze ci consentirà di offrire soluzioni ancora più complete e innovative ai nostri clienti".Massimo Nitti, Presidente di For.Fer SRL: "Questa collaborazione è un passo importante per tutti noi. Riteniamo che lavorando insieme possiamo affrontare le sfide di un mercato in continua e rapida evoluzione".Donato D’Alanno, Amministratore Unico di dPlan Srl: "Siamo fiduciosi che questa collaborazione ci permetterà di sviluppare nuove opportunità e di promuovere l'innovazione nel nostro settore. Non vediamo l'ora di iniziare questa nuova fase".L'accordo prevede una vasta gamma di attività comuni, tra cui la promozione di servizi nei rispettivi settori di competenza; perseguire la maggiore e migliore penetrazione nel mercato di riferimento nazionale, e possibilmente internazionale, anche con comuni campagne di marketing; ottimizzare il coordinamento, la collaborazione e l’integrazione funzionale delle Imprese aderenti alla rete, mettendo in comune dati e know-how; gestire iniziative comuni, compresi i progetti di ricerca e sviluppo, anche avvalendosi di finanziamenti pubblici e privati. Il tutto finalizzato a costituire una cultura aziendale omogenea elevando gli standard di qualità dei servizi offerti e accrescendo le rispettive possibilità di lavoro e profitto.Le tre aziende guardano al futuro con grande ottimismo e sono determinate a portare questa collaborazione strategica a livelli ancora superiori.