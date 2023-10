BRINDISI - Il recente Consiglio Comunale dedicato all'insediamento della Edison ha prodotto risultati significativi che dimostrano l'importanza dell'autonomia decisionale dell'istituzione cittadina. Il Partito Democratico di Brindisi ha espresso apprezzamento per quanto avvenuto in questa seduta monotematica.La convergenza tra maggioranza e minoranza, evidenziata attraverso le due mozioni presentate, ha portato alla creazione di un documento unitario. Questo documento, al di là delle motivazioni iniziali delle due fazioni e delle aspettative dei vari gruppi consiliari, chiede il riesame delle autorizzazioni ministeriali e regionali per l'insediamento della Edison. Questa decisione è stata necessaria a causa delle molte criticità e incongruenze emerse durante l'ascolto degli enti coinvolti nella procedura autorizzativa, soprattutto riguardo alle interferenze con infrastrutture preesistenti, come i binari del raccordo ferroviario.Un aspetto importante è l'acquisizione di centralità da parte dell'intero Consiglio Comunale, che ha preso una decisione autonoma e consapevole di richiedere il riesame delle autorizzazioni, evitando di delegare questa responsabilità. Questo rappresenta chiaramente un segnale di autonomia decisionale per l'organo istituzionale più importante della città.Questa decisione di richiedere il riesame delle autorizzazioni e il conseguente rinvio degli effetti ripristina, anche se solo in parte, le ragioni alla base del consiglio comunale di luglio 2021, che non poté esprimersi pienamente sulla vicenda a causa della mancanza del numero legale, producendo esiti procedurali dubbi.Inoltre, è stato fatto un appello al consigliere regionale Maurizio Bruno affinché solleciti la Regione Puglia a riesaminare tempestivamente l'istruttoria, ritenuta carente, che ha portato al rilascio dell'intesa. Ci si auspica anche che l'On.Mauro D'Attis solleciti i ministeri competenti coinvolti a iniziare immediatamente il riesame dell'autorizzazione interministeriale relativa.Infine, si spera che il coraggio e l'autonomia dimostrati da tutti i consiglieri comunali in questa circostanza costituiscano una solida base per il futuro confronto politico.