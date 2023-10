Serie C, Monopoli-Foggia match clou





Brindisi-Juve Stabia è stata rinviata a martedì 10 ottobre alle 18,30 per l’ indisponibilità del “Fanuzzi”, dove non sono ancora terminati i lavori di ristrutturazione. Sarà un banco di prova importante per la Virtus Francavilla Fontana, l’ incontro con la Turris al “Liguori”. Il Cerignola ospiterà alle 20,45 il Benevento al “Monterisi”.

Monopoli-Foggia è il match clou della settima giornata di andata del girone C di Serie C. La gara si giocherà domani alle 20,45 al “Veneziani”. Il tecnico del Taranto Ezio Capuano dovrà rinunciare a Bonetti e Fabbro infortunati, nella partita delle 18,30 col Giugliano al “De Cristofaro”.