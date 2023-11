Aggredita dall'ex a Monopoli, Addolorata fuori pericolo: prosegue la gara di solidarietà

BARI - Addolorata Colavitto, la 35enne di Monopoli brutalmente accoltellata dall'ex compagno, è finalmente fuori pericolo dopo 9 giorni di cure intensive in Rianimazione. La donna è stata trasferita nel reparto di Chirurgia Plastica presso il Policlinico di Bari, segnando un passo significativo verso la sua ripresa.L'ex compagno, Giuseppe Ambriola, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, mentre la comunità si mobilita per sostenere Addolorata. Un crowdfunding su GoFundMe è stato avviato, e in soli 3 giorni ha già raccolto 3.000 euro su un obiettivo di 20.000 euro. La solidarietà si manifesta anche sul fronte lavorativo, con l'azienda ortofrutticola di Addolorata che ha istituito dei salvadanai per raccogliere fondi destinati ad aiutare la giovane a affrontare i mesi difficili che si prospettano.L'episodio drammatico ha suscitato una reazione tangibile di sostegno da parte della comunità, evidenziando la volontà di unire le forze per aiutare Addolorata a superare questa difficile prova.