Basket, Happy Casa Brindisi: l'americano Mitchell rescinde il contratto

- Nell’Happy Casa Brindisi, l’americano Wendell Mitchell 26 anni ha rescisso il contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno 2024. Il giocatore non ha disputato il match perso 81-71 a Trento sabato 18 novembre. Il suo rendimento è stato ritenuto dalla società brindisina al di sotto delle aspettative. La rescissione è avvenuta in modo consensuale, dopo l’ incontro tra il cestista e il presidente dell’ Happy Casa Fernando Marino, che lo ha ringraziato per l’ impegno dimostrato a Brindisi e gli ha augurato un buon proseguimento di carriera.