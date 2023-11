Basket, l'Happy Casa Brindisi ko 91-72 col Saragozza al Pabellon Principe Felipe nella Fiba Europe Cup

Nel terzo quarto l’ Happy Casa con Sneed Laszewski e Kyzlink rimane in gara, ma gli spagnoli sono in vantaggio 50-42. Il Saragozzza per merito di Sulejmanovic trionfa 71-57. Nel quarto quarto con i tiri liberi Kravic degli iberici alunga 81-60. Cinciarini e Emegaro sono decisivi per la vittoria del Saragozza 91-72. Nei pugliesi migliori marcatori Kyzlink 21 punti e Laszewski 16 e tra gli spagnoli Watt 17 e Sulejmanovic 14. Nella quinta giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà mercoledì 15 novembre alle 20,30 con il Kalev Cramo al “Pala Pentassuglia”.

L’ Happy Casa Brindisi perde 91-72 con il Saragozza al “Pabellon Principe Felipe” nella quarta giornata del girone F della Fiba Europe Cup di basket. Sulla panchina dei pugliesi è assente il nuovo allenatore Dragan Sakota che è risultato positivo al Covid e viene sostituito dal vice Marco Esposito. Nel primo quarto Watt per gli spagnoli e Seck dei pugliesi consentono una situazione di parità, 13-13. Una tripla di Langarita permette al Saragozza di prevalere 25-18 sugli avversari. Nel secondo quarto Langarita regala agli spagnoli il 30-18. Il Saragozza, con il canestro da due punti di Yusta, si impone 44-30 sui brindisini.