Francesco Lezzi torna alla vittoria: possibile approdo al Campionato Italiano

UBO fb

MOLFETTA - Francesco Lezzi, il pugile barese campione mondiale IBF Youth e due volte campione intercontinentale UBO, ha siglato il suo ritorno alla vittoria battendo l'argentino Christian Danilo Guido al Palapanunzio di Molfetta. Questo incontro è stato il 47° nella carriera di Lezzi, che ora potrebbe avere l'opportunità di accedere al campionato italiano.Il match contro Guido non è stato semplice, considerando l'esperienza internazionale dell'avversario. Tuttavia, Lezzi è riuscito a condurre il match dall'inizio alla fine, dimostrando la sua abilità sul ring.Le parole di Lezzi al termine dell'incontro riflettono la sua soddisfazione e gratitudine verso chi ha reso possibile questa opportunità. "Ringrazio la Pienza Boxe Molfetta che mi ha dato l’opportunità, i miei sponsor, e tutti i baresi che sono venuti a Molfetta. Questo match e questa vittoria mi daranno motivazione, oltre a un buon punteggio in attesa dell'aggiornamento su BoxRec. Se mi faranno sfidante al titolo di Italia lo rifarei volentieri."La vittoria potrebbe aprirgli la strada per affrontare nuove sfide e accedere al campionato italiano, portando ulteriore gloria alla sua carriera pugilistica.