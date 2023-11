Grottaglie, rapina e aggredisce la nonna per i soldi della droga

GROTTAGLIE - La polizia di Grottaglie ha compiuto un arresto in seguito a un grave episodio di tentata rapina e lesioni aggravate, che ha visto coinvolto un giovane in evidente stato di alterazione per l'assunzione di stupefacenti.Il fatto è avvenuto intorno all'una di notte, quando le forze dell'ordine sono state allertate per un'aggressione a una donna nel suo appartamento. Sul luogo, i poliziotti hanno trovato un giovane a torso nudo, visibilmente alterato, che stava ingaggiando una lite con alcuni coetanei.L'intervento della polizia si è esteso anche all'interno dell'appartamento della donna aggredita. La vittima ha raccontato di essere stata svegliata nel cuore della notte dalla presenza di un uomo, coperto da un lenzuolo, che si era introdotto nella sua abitazione. Una volta scoperto, l'aggressore, riconosciuto come suo nipote, l'ha brutalmente aggredita, facendola cadere e colpendola con le mani e una stampella.Fortunatamente, l'arrivo tempestivo di alcuni passanti, attirati dalle urla della donna, ha impedito che la situazione peggiorasse ulteriormente. La vittima, oltre a identificare l'aggressore, ha riferito che si trattava del proprio nipote.Il 21enne, sospettato di aver prelevato di nascosto le chiavi dell'appartamento della nonna per entrare alla ricerca di denaro, è stato arrestato. Le autorità competenti hanno condotto l'indagine e, alla luce delle prove raccolte, il giovane è stato posto in custodia in attesa di ulteriori sviluppi processuali.