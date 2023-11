Il barese Ricco campione europeo di SUP: domani il riconoscimento dell'amministrazione comunale

BARI - Domani, venerdì 24 novembre, alle ore 10.30, nella sala giunta di Palazzo di Città, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli consegnerà un riconoscimento dell’amministrazione comunale per meriti sportivi all’atleta barese Nicolò Ricco, in forza al Circolo Canottieri Barion, laureatosi campione d’Europa 2023 under 18 nella sprint race di Sup - Stand Up Paddle - disputata il mese scorso nella città di Peniche, in Portogallo.Alla premiazione saranno presenti il presidente del Circolo Barion Francesco Rossiello e la dirigente del liceo classico Orazio Flacco Maria Rosaria Gioncada.