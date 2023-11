BARI - Nelle recenti dichiarazioni emerse al termine della riunione della Convenzione 2024, un'assemblea che riunisce associazioni e alcuni partiti del centrosinistra, è emerso che l'avvocato Michele Laforgia si candida a sindaco di Bari. Questa decisione è stata annunciata dal leader della Giusta Causa, sottolineando il suo impegno nel contesto politico locale.La Convenzione 2024 ha riunito rappresentanti di vari partiti tra cui il Movimento 5 Stelle, il Partito Socialista Italiano, i Verdi, Sinistra Italiana e Italia Viva. Laforgia, nel suo annuncio, ha evidenziato la sua volontà di non partecipare alle primarie del Partito Democratico (PD) pur mantenendo una porta aperta alla collaborazione con questa forza politica.Laforgia ha ribadito la sua determinazione a non partecipare alle primarie, sottolineando che questa scelta non è motivata dalla paura della democrazia, ma piuttosto dalla volontà di garantire una selezione politica che si basi su principi di integrità. Ha affermato: "Non perché ho paura della democrazia, come è stato detto, ma per il contrario: perché la democrazia per me è un valore. Voglio togliere l'ipoteca su Bari e su questa Regione dei portatori di voti comprati e voti venduti."