Tragedia in un oleificio di Andria: operaio perde la vita in un'esplosione

Secondo quanto emerso dai primi rilievi condotti sul luogo dell'incidente, l'operaio stava operando su un macchinario utilizzato per filtrare l'acqua dall'olio. Purtroppo, sembra che il tubo in acciaio del macchinario sia esploso, probabilmente a causa di un'eccessiva pressione dell'aria. L'esplosione improvvisa ha travolto Sardano, causandogli un violento trauma cranico che ne ha causato la morte immediata.



Nonostante l'intervento tempestivo del personale medico del 118, i soccorritori hanno potuto solamente constatare il decesso della vittima. Questo tragico incidente ha scosso la comunità locale e ha portato dolore e dispiacere tra i familiari e i colleghi dell'operaio.



Le indagini sull'incidente sono state avviate dalle forze dell'ordine, con gli agenti della polizia che lavorano al fianco dei colleghi della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica per ricostruire la dinamica precisa dell'incidente. È essenziale determinare le cause dell'esplosione e le eventuali responsabilità al fine di evitare incidenti simili in futuro.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale dello Spesal della Asl Bat per gestire la situazione e garantire la sicurezza del sito. Il macchinario coinvolto nell'incidente è stato sequestrato come parte delle indagini in corso.

ANDRIA - Nel pomeriggio di ieri, un tragico incidente ha colpito un oleificio situato lungo la provinciale 231 tra Canosa di Puglia e Andria. Un operaio di 38 anni di nome Raffaele Sardano ha perso la vita mentre era al lavoro, causando dolore e sgomento nella comunità locale.