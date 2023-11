Mottola, mancanza pediatra. Scalera: 'Presto arriveranno pediatri dal comune di Palagiano'

BARI - Il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera (la Puglia Domani) in questi giorni ha inviato una richiesta di intervento al direttore generale della Asl di Taranto, Dott. Gregorio Colacicco, in merito alla problematica della carenza di medici pediatri nel Comune di Mottola, a seguito di collocamento in quiescenza della dott.ssa Rogante, per cui gli assistiti di quest’ultima sono stati costretti a riversarsi sull’ unico medico pediatra in servizio, un problema dove Scalera ha ottenuto subito rassicurazioni positive sulla risoluzione del problema.Infatti, con una nota nei giorni scorsi la Asl di Taranto a firma del direttore generale, del direttore sanitario e del dipartimento delle cure primarie, hanno riferito – dopo approfondimento in Delegazione Trattante della Pediatria di Libera scelta, che vi sono pediatri iscritti nel Comune di Palagiano disponibili ad aprire un secondo studio nel Comune di Mottola.A tal scopo la Asl sta procedendo agli accordi necessari e alle procedure previste per la soluzione assistenziale."Sono molto soddisfatto per la tempestiva azione - commenta Scalera - e confido nella celerità e nella concreta soluzione del problema al fine di consentire ai genitori ed ai bimbi del territorio di poter serenamente affrontare le problematiche di salute, soprattutto in concomitanza con l’arrivo della stagione fredda".