Taranto, Orchestra Magna Grecia: audizioni per cantanti ultimi giorni per candidarsi



TARANTO - A meno di una settimana dalle audizioni conoscitive per cantanti di tutti i registri vocali promosse dall’Orchestra della Magna Grecia, si ricorda che le domande della prima sessione della Stagione 2023/2024, dovranno pervenire via email entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 17 novembre 2023 al seguente indirizzo: - A meno di una settimana dalle audizioni conoscitive per cantanti di tutti i registri vocali promosse dall’Orchestra della Magna Grecia, si ricorda che le domande della prima sessione della Stagione 2023/2024, dovranno pervenire via email entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 17 novembre 2023 al seguente indirizzo: audizioniomg.canto@gmail.com





Nella domanda di partecipazione sarà necessario indicare: 1 - Dati anagrafici completi di recapito telefonico ed indirizzo email; 2 - Numero 2 arie che si desidera eseguire in audizione; 3 - Curriculum Vitae sintetico (massimo numero 2 facciate) corredato da numero 2 fotografie (primo piano e figura intera).

Nel caso in cui il candidato volesse usufruire del pianista accompagnatore messo a disposizione dall’Orchestra, dovrà specificarlo nella domanda, indicando i brani che dovrà eseguire e portando con sé le relative parti in occasione dell’audizione.

La conferma di ammissione e l’orario dell’audizione verranno comunicati esclusivamente tramite via email. Le audizioni si svolgeranno in un’unica prova in data lunedì 20 novembre 2023 dalle ore 12.00 alle ore 20.00 presso la sede dell’Orchestra Magna Grecia c/o Consorzio ASI in Via del Tratturello Tarantino in Taranto (Quartiere Paolo VI). La partecipazione all’audizione comporta l’accettazione, da parte del candidato, del giudizio inappellabile della Commissione giudicatrice.