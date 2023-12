Bari, al 'Libertà' i laboratori per gli adolescenti promossi dalle Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe

BARI - “A volte le parole non bastano. E allora servono i colori. E le forme. E le note. E le emozioni” sono le riflessioni poetiche scritte da Alessandro Baricco nel libro “Castelli di rabbia” che hanno ispirato il laboratorio “In scena…le emozioni” promosso a Bari dalle Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe.I giovani partecipanti al laboratorio hanno affrontato un meraviglioso “viaggio” alla scoperta del proprio mondo emotivo, che ha permesso loro di conoscersi meglio sino a scoprire quelle “parti meravigliose” del loro essere giovani, non ancora perfettamente esplorate.Il laboratorio "emozionale", tra studio, arte e condivisione, è stato costituito da 5 incontri tenutisi nella sede delle Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe di Bari, in via Barletta, traversa di via Manzoni (quartier Libertà), al civico 25.A febbraio è in programma un secondo laboratorio ugualmente dedicato agli adolescenti volto all’apprendimento di un metodo di studio, dal titolo: “Studio sì, ma come?”Entrambi i laboratori rientrano in un ciclo di iniziative patrocinato dalla Fondazione Puglia, ente non profit che opera per lo sviluppo del territorio e il benessere delle persone.Per saperne di più contattare Virginia Giordani, Missionaria dell’Immacolata ‘Padre Kolbe’, al 345.5841434.