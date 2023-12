Basket, l'Happy Casa Brindisi ha la seconda miglior percentuale di realizzazione di punti nei tiri liberi in campionato

L’Happy Casa Brindisi ha la seconda miglior percentuale di realizzazione di punti nei tiri liberi con l’ 80,2% in A/1 di basket. Primo è il Pesaro con l’ 81%. Nella gara vinta con il Varese al “Pala Pentassuglia” domenica 10 dicembre nell’ undicesima giornata di andata, la squadra pugliese ha avuto una media realizzativa di 17 punti su 18 dalla lunetta dei tiri liberi. Il cestista americano dei brindisini Nate Laszewski per la prima volta ha segnato 22 punti in una partita per la prima volta in questo campionato. Per la squadra di Dragan Sakota sono tutti elementi positivi che danno buone speranze di raggiungere la salvezza.