Inizia il restauro dell'affresco della Madonna di Loreto a Trinitapoli sotto la Soprintendenza

In queste giornate, a Trinitapoli, prendono il via i lavori di restauro dell'affresco raffigurante la Madonna di Loreto con il Bambino, una preziosa opera custodita nella chiesa della Beata Vergine di Loreto sotto la guida del parroco Mons. Giuseppe Pavone. L'annuncio ufficiale dell'evento è giunto dalla Soprintendenza archeologica di Bat e Foggia.Il dipinto, di grande valore storico e artistico, è più antico dell'edificio stesso, risalendo a un periodo precedente al XIX secolo. Attualmente, mostra segni evidenti di degrado, con distacchi della pellicola pittorica, lacune e la presenza di concrezioni saline. La Soprintendenza ha dichiarato che l'affresco è stato staccato dal suo supporto murario originario e recentemente collocato al centro dell'altare maggiore entro una cornice d'argento cesellato.L'iconografia, descritta come peculiare, presenta un particolare insolito: il Bambino benedice con la mano sinistra, un dettaglio che sembra essere frutto di ridipinture maldestre risalenti al periodo tra il XIV e il XV secolo.Le indagini diagnostiche connesse alle operazioni di restauro saranno eseguite dal Dipartimento Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università di Bari, corso di Laurea in Conservazione e Restauro di Beni Culturali. La Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio Bat e di Foggia seguirà attentamente tutte le fasi del restauro, mirato a consolidare la superficie pittorica e assicurarla a un supporto idoneo.