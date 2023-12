'Natale in Comune a Trinitapoli': il cartellone festivo curato dai commissari prefettizi

Dopo l'entusiasmante accensione dell'albero di Natale di fronte al Municipio, Trinitapoli si avvolge nella magia delle festività natalizie del 2023. Nonostante le molte difficoltà, il Comune si prepara a celebrare il Natale con un programma variegato di eventi musicali e teatrali, concepito per condividere la gioia delle festività.I Commissari prefettizi Giuseppina Ferri, Salvatore Guerra e Massimo Santoro hanno curato un ricco cartellone denominato "Natale in Comune". Le celebrazioni prenderanno il via il diciassette dicembre con il concerto "Christmas in Gospel" di Vox Libera presso la parrocchia Cristo Lavoratore. Il 22 dicembre, l'associazione Kinderballet organizzerà l'evento "La Magia del Natale" dedicato ai più piccoli.Il 22-23 dicembre, nel suggestivo centro storico, sarà presentato il presepe vivente a cura dell'associazione "Trinitapoli in moto" con le coreografie della scuola di ballo "Passion Dance" diretta da Laura Patruno. La serata del 23 dicembre sarà allietata dal concerto della "Schola Cantorum" diretta dal maestro Domenico Virgilio presso la parrocchia Immacolata.Il 26 dicembre sarà dedicato alla Solennità di Santo Stefano, patrono della città, con la concelebrazione eucaristica di Mons. Leonardo d’Ascenzo, vescovo di Trani, Barletta e Bisceglie, seguita dalla consueta processione per le vie della città.La programmazione si concluderà con gli attesi mercatini di Natale "Christmas Street Food" a cura dell'associazione "Trinitapoli in festa" nei giorni 28-29-30 dicembre, offrendo a residenti e visitatori l'opportunità di concludere le festività in un'atmosfera festosa e calorosa.