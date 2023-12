La CNN: Babbo Natale riposa a Bari, l'autentico spirito natalizio è in Puglia

BARI - Bari continua a brillare sotto i riflettori della stampa internazionale, e questa volta è la CNN a sottolineare il legame profondo della città con l'autentico spirito natalizio. L'attenzione della prestigiosa rete americana si è focalizzata sulla custodia delle spoglie di San Nicola, identificato da una parte del mondo occidentale come Babbo Natale, confermando così il ruolo di Bari come custode di un simbolo natalizio universale.Alberto Losacco, presidente dell'Accademia Cittadella Nicolaiana onlus, responsabile della gestione del Museo di San Nicola a Bari, ha commentato l'articolo della CNN con orgoglio. Ha sottolineato quanto San Nicola sia diventato un simbolo radicato in una pluralità di fedi e culture popolari, abbracciando un raggio che va dall'Oriente all'Occidente, dal Nord al Sud del mondo."Ne dobbiamo essere orgogliosi, operando sempre più per la sua valorizzazione non solo in chiave turistica, ma anche come città portatrice di un messaggio unico nel suo genere, perché unico è appunto il suo Santo," ha dichiarato Losacco nella nota. La risonanza internazionale contribuisce a consolidare il ruolo di Bari come luogo di grande importanza nella storia e nella tradizione natalizia.