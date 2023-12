Omicidio a Poggiofranco: indagini in corso

BARI - Dramma nei pressi di via Tauro, traversa di via Martin Luther King, nel quartiere Poggiofranco, teatro di un omicidio intorno alle 20.30. La vittima, Mauro Di Giacomo, un uomo di 63 anni, è stato colpito da diversi spari di arma da fuoco. Nonostante l'intervento tempestivo del 118, purtroppo, non è stato possibile salvare la vita del 63enne.La Polizia di Stato ha immediatamente avviato un'indagine sul luogo del delitto, con la presenza degli agenti Upgsp e della squadra mobile. Le indagini sono volte a ricostruire i dettagli e le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Al momento, una delle ipotesi più accreditate sembra essere quella di un omicidio passionale.