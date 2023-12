Serie C, il Cerignola vince 2-0 sul Foggia al Monterisi

Quarta vittoria interna del Cerignola. Gli ofantini prevalgono 2-0 sul Foggia al “Monterisi” nella diciottesima giornata di andata del girone C di Serie C. I gialloblu passano in vantaggio al 43’ del primo tempo con Malcore e raddoppiano nel secondo tempo al 30’ per merito di Malcore. Quinta vittoria in questo campionato per la squadra di Ivan Tisci che è al nono posto in classifica con 25 punti insieme al Giugliano. Quinta sconfitta esterna del Foggia. I dauni sono undicesimi con 22 punti con il Catania e il Sorrento.