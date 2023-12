Paura a Bari: crolla lampione in Via Sparano. Picaro, 'Immagine eloquente dell'operato di Galasso'

BARI - Il crollo del lampione avvenuto ieri in via Sparano a Bari ha scatenato una forte reazione da parte del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Michele Picaro. Secondo Picaro, questo incidente rappresenta un'eloquente testimonianza dell'operato dell'ormai ex assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso.Picaro sottolinea la fortuna che ha evitato conseguenze gravi, grazie alla frenata delle luminarie natalizie e al fatto che nessuno si trovasse in quel punto della strada al momento del crollo. Tuttavia, il coordinatore provinciale non perde l'occasione per criticare Galasso, evidenziando la necessità che il sindaco Decaro scelga un successore in grado di affrontare le molteplici sfide quotidiane che i cittadini baresi devono affrontare.L'auspicio di Picaro è che il nuovo assessore ai Lavori pubblici dimostri competenza nella gestione e manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione, un settore cruciale per la vivibilità della città. In questo contesto, si rivolge al sindaco Decaro affinché la scelta del successore di Galasso sia guidata da una visione chiara e dalla volontà di risolvere i problemi quotidiani dei cittadini.Il coordinatore di Fratelli d’Italia estende la sua solidarietà ai cittadini foggiani, esprimendo preoccupazione per la presenza imminente di Galasso nella Giunta del neo sindaco Episcopo. Picaro critica la scelta del sindaco di Foggia, sottolineando che la nomina di un assessore ai Lavori pubblici e all'Urbanistica richiede competenza e tempestività, piuttosto che scelte dettate da campanilismi.Concludendo, Picaro invoca risposte concrete e rapide per affrontare le sfide nei settori dei lavori pubblici e dell'urbanistica, auspicando un cambiamento positivo per il bene delle comunità coinvolte.