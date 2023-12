Serie C, Massimiliano Olivieri e Antonio Junior Vacca allenatori pro tempore del Foggia

Vacca 33 anni, centrocampista dei pugliesi, ha giocato solo 8 partite in questo campionato e ha anche aiutato nelle ultime settimane Olivieri durante gli allenamenti. I due debutteranno dopo la sosta di fine anno, sabato 6 gennaio 2024 alle 16, 15 con il Taranto allo “Zaccheria” nella ventesima giornata, la prima di ritorno. Il Foggia è al decimo posto in classifica con25 punti insieme al Catania e al Giugliano.

Massimiliano Olivieri e Antonio Junior Vacca sono gli allenatori pro tempore del Foggia nel girone C di Serie C. Olivieri 50 anni è già andato in panchina per 2 gare, dopo l’ esonero di Mirko Cudini avvenuto il 14 dicembre, per il pareggio 0-0 con il Potenza allo “Zaccheria” nella diciassettesima giornata di andata. Olivieri era il tecnico della squadra Primavera.