Serie A, Touba del Lecce ha giocato solo una gara da titolare

Il difensore algerino Ahmed Touba ha giocato solo una gara da titolare nel Lecce in Serie A. Il tecnico dei salentini Roberto D’ Aversa lo ha schierato dall’ inizio il 22 settembre nella gara vinta 1-0 con il Genoa al “Via del Mare” nella quinta giornata di andata.Nelle partite successive il calciatore è entrato in campo due volte nel secondo tempo, con il Monza all’ “U-Power Stadium” nella quarta giornata e con la Roma all’ “Olimpico” nell’ undicesima giornata.Touba, dopo il match del 30 dicembre alle 12,30 con l’Atalanta al “Gewiss Stadium” nella diciottesima giornata di andata, dovrà partire per il ritiro con l’Algeria in vista della Coppa d’ Africa in programma dal 13 gennaio all’ 11 febbraio 2024 in Costa d’ Avorio e potrà tornare a Lecce solo quando la squadra africana sarà eliminata.