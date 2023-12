Tennis, Elisabetta Cocciaretto vola al secondo turno del torneo di Limoges

Nel primo turno del torneo WTA 125 sul cemento di Limoges in Francia, Elisabetta Cocciaretto vince in tre set, 1-6 6-2 6-3 con la francese Amandine Hesse e si qualifica per il secondo turno. La lettone Darja Semenistaja prevale 4-6 6-4 6-3 sulla tedesca Noma Noha Akugue. La russa Erika Andreeva si impone 6-3 6- 2 sulla turca Zeynep Sonmez. L’ altra francese Lois Boisson supera 6-2 6-2 la serba Kristina Mladenovic. La francese Audrey Albie batte 6-1 6-0 la francese Aravane Rezai. L’ altra russa. Anna Blinkova si aggiudica 6-3 6-1 l’ incontro con l’ ucraina Veronika Podrez.