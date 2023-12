Terlizzi, sventato furto di olive

TERLIZZI - Un tentativo di furto a Terlizzi, provincia di Bari, è stato sventato grazie all'intervento delle Guardie Campestri, che hanno costretto i malfattori a fuggire lasciando dietro di sé le preziose olive raccolte. In un'annata straordinaria per l'olivicoltura pugliese, con produzioni abbondanti e di alta qualità, le olive sono diventate un tesoro da difendere.Coldiretti Puglia riporta l'episodio, mettendo in luce il valore eccezionale delle olive quest'anno, considerato il crollo della produzione nazionale e internazionale. Le olive, già raccolte e pronte per essere trasformate in olio extravergine, sono state abbandonate dai ladri che avevano pianificato il furto.Con la raccolta del 2023 stimata in aumento del 50% rispetto all'anno precedente, si è assistito a un aumento dei tentativi di furto nelle campagne pugliesi. Le bande criminali, ben organizzate, cercano di portare via in pochi minuti quantità significative di olive ad albero, danneggiando nel frattempo le piante con l'uso di mazze, anche di ferro, per far cadere il maggior numero possibile di frutti.Coldiretti Puglia sottolinea che gli agricoltori, oltre alla perdita di reddito per il furto e al danneggiamento delle piante, devono affrontare il costo aggiuntivo di impiegare più manodopera per recuperare dal terreno le olive che i ladri non riescono a portare via. L'aumento della criminalità nelle campagne richiede un rafforzamento del presidio delle forze dell'ordine nelle aree rurali per garantire la sicurezza degli agricoltori e la protezione del prezioso raccolto.