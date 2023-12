Trani, a Palazzo Beltrani un 'Unforgettable Christmas' con Larry Franco, Dee Dee Joy e Ilario De Marinis

TRANI - Palazzo delle Arti Beltrani brinda al nuovo anno con un concerto “indimenticabile”. È Unforgettable Christmas, l’omaggio al grande Nat King Cole e alla sua musica, a più di cento anni dalla sua nascita, il nuovo e atteso progetto di Larry Franco (pianoforte e voce) e Dee Dee Joy (voce e rullante). Ad accompagnare l’affiatata coppia nella serata di martedì 2 gennaio a Trani Ilario De Marinis, il contrabbassista pugliese che nella sua carriera ha suonato, tra gli altri, anche con il grande trombettista Chet Baker. Un imperdibile appuntamento, a partire dalle 20,30, che ripercorre i più bei brani natalizi interpretati dal celebre cantante e pianista americano Cole e da sua figlia Natalie, scomparsa nel 2015, in chiave jazzistica e con arrangiamenti originali. Una coppia rimasta nell’immaginario anche grazie al prodigio di tecnologia del duetto virtuale di “Unforgettable”, hit scritta da Irving Gordon nel 1951. Natalie lo registrò nel 1991 per l'album “Unforgettable...with Love”, vendendo 14 milioni di copie in tutto il mondo e vincendo sei Grammy Awards, quando il padre era già scomparso dal 1965.Silent Night, Let It Snow, Amazing Grace, I’ll Be Home For Christmas, Have Yourself a Merry Little Christmas, Santa Claus Is Coming To Town, Buon Natale all’Italiana, The Christmas Song, Sleigh Ride sono solo alcuni dei titoli che faranno rivivere l’atmosfera magica del Natale. Grande musica dal sapore internazionale, omaggio al repertorio di indimenticabili e intramontabili standard attende il pubblico di Palazzo Beltrani. Tutti successi interpretati dalla sensibilità appassionata dall’icona dello swing Larry Franco (Best Jazz Singer 2008), crooner e pianista, e dalla straordinaria jazz singer Dee Dee Joy, una delle poche brushwoman e cantanti al tempo stesso al mondo. Il programma metterà in risalto le qualità dei solisti, accreditati dalla stampa internazionale come il migliore duo vocale europeo. Affascinanti viaggi musicali attraverso intramontabili canzoni d’amore e grandi successi aspettano i partecipanti, brani pensati per una formazione minimalista, con pianoforte, due voci e rullante, usato quest’ultimo per colorare musica senza tempo, e il suono caldo e profondo del contrabbasso, nel rispetto delle sonorità tipiche dell’epoca. Una performance che creerà un’atmosfera unica e accattivante. Unforgettable Christmas non è solo un concerto, è anche un cd ispirato dal precedente lavoro di Franco e Joy “Unforgettable Natalie e Nat”. Un ritorno in grande stile per tre degli habituè di Jazz a Corte, la rassegna che da anni fa cultura e attrae gli appassionati di jazz e della buona musica a Palazzo Beltrani.Un concerto suggestivo per gli amanti della buona musica e della tradizione natalizia a Palazzo delle Arti di Trani che rientra nel cartellone Le Vie del Natale, che continuerà ad animare per tutto il periodo delle festività fino al 7 gennaio il centro storico cittadino.I biglietti del concerto sono acquistabili online al link: https://www.i-ticket.it/eventi/unforgettable-christmas-sala-beltrani-2024-biglietti (ticket intero: 15,00 euro, ticket ridotto under 18 e over 65: 10,00 euro) oppure presso il Botteghino di Palazzo Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 21:00, il 31 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e il primo gennaio dalle 16.00 alle 21.00.Tutto il programma degli eventi nella brochure al seguente link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/le-vie-del-natale.html