Onu lancia un appello per aiuti umanitari urgenti a Gaza

Il vice segretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, Martin Griffiths, ha emesso un appello urgente per un aumento degli aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza. Questa richiesta arriva in risposta a un nuovo "esodo di massa" verso il valico di Rafah, tra l'Egitto e il sud della Striscia di Gaza. La situazione umanitaria precaria richiede interventi immediati per garantire il sostegno necessario alla popolazione colpita.Contemporaneamente, le forze israeliane hanno localizzato e distrutto un appartamento nel nord di Gaza, che serviva come nascondiglio per il leader di Hamas, Yahya Sinwar. Secondo il Times of Israel, sotto l'abitazione c'era un esteso sistema di tunnel scoperto da investigatori dell'unità di élite Yahalom. Questo intricato sistema, situato a venti metri di profondità e lungo 218 metri, è stato ritenuto strategico per le attività di Hamas.L'IDF (Forze di Difesa Israeliane) sostiene che nell'appartamento sono stati trovati "molti elementi" che indicano l'utilizzo del luogo come nascondiglio dal leader di Hamas. Questi eventi aggiungono un nuovo capitolo di tensione alla già complessa situazione nella regione, alimentando la preoccupazione per la sicurezza e l'assistenza umanitaria necessaria per la popolazione di Gaza.