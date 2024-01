Azzurri Davis da Mattarella il 1 febbraio

Fitp tennis fb

GDSPORT - La Nazionale italiana maschile di tennis, vincitrice l'ultima edizione di Coppa Davis, sarà ricevuta giovedì 1 febbraio 2024 al Quirinale da Sergio Mattarella. L'incontro con il presidente della Repubblica era stato inizialmente calendarizzato per il 21 dicembre 2023, subito dopo il trionfo a Malaga con gli azzurri che avevano riportato in Italia il trofeo più prestigioso del tennis, 47 anni dopo il primo successo del 1976 a Santiago del Cile, ma era slittato per gli impegni dei giocatori italiani chiamati a preparare l'inizio della stagione 2024.