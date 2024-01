Forza Italia, Cera: 'mi autosospendo dal Partito, ma resto nel Gruppo consiliare alla Regione'

BARI - Napoleone Cera dichiara la piena fiducia alla linea del presidente del Gruppo consiliare alla Regione, Paride Mazzotta, ma si autosospende dalla “ vita e dall’attività del Partito”.Le decisioni del consigliere regionale sono state illustrate durante una conferenza stampa svolta nella sede del Consiglio regionale. Ha ripercorso gli eventi occorsi nel territorio della provincia di Foggia e che lo hanno condotto, all’approssimarsi del Congresso provinciale, ad un passo indietro che non è ancora un addio.“Intatta- ha ribadito Cera- resta la fiducia nel capogruppo regionale e nella sua conduzione della compagine in Regione Puglia ed è per questo che resto all'interno del Gruppo”