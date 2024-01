Motocross a Torre Guaceto, bloccati due giovani

BRINDISIDue giovani, rispettivamente di 18 e 16 anni, sono stati fermati dai carabinieri mentre praticavano motocross a velocità elevata tra le dune della riserva di Torre Guaceto, nel Brindisino. I due sono stati multati, e le moto, prive di targhe e assicurazione, sono state sequestrate. Il consorzio che gestisce la riserva ha segnalato l'incidente alle autorità, auspicando che questa operazione funga da monito per coloro che danneggiano Torre Guaceto con comportamenti dannosi per habitat e animali. La nota del consorzio sottolinea l'importanza del riposo per gli uccelli migratori e il fragile equilibrio degli ambienti naturali, già compromessi dai cambiamenti climatici.