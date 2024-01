Radio Bari e il Congresso di Bari dei CLN: convegno per l'80esimo anniversario all'Archivio di Stato di Bari

La prima sessione (9.00 - 10.30) sarà presieduta da Luciano Monzali, Professore Ordinario in Storia delle Relazioni Internazionali presso il Dipartimento di Scienze Internazionali dell'Università degli Studi di Bari. Intervengono Giancarlo Tartaglia della Fondazione sul Giornalismo "Paolo Murialdi", Lino Patruno e Giuseppe Spagnulo dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e Annabella De Robertis dell'IPSAIC. La seconda sessione (10.30-13.00) è presieduta da Anna Gervasio, Direttrice dell'IPSAIC.





Interverranno per lo stesso Istituto Raffaele Pellegrino, Cinzia Cupertino e Anna Gervasio. Seguiranno gli interventi di Rosanna Pucciarelli dell'Accademia delle Belle Arti di Bari, di Maurizio Brunialti e Riccardo Tritto di Rai Puglia. La sezione documentaria del Convegno prevede la proiezione di documentari delle Teche Rai. Questa mattinata di studio aprirà il programma degli eventi celebrativi l'ottantesimo anniversario del Congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale, tenutosi al Teatro Comunale "Niccolò Piccinni" di Bari nelle giornate di venerdì 28 e di sabato 29 gennaio 1944.

L'apporto di Radio Bari EIAR alla diffusione dei lavori del Congresso del Congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale, svoltosi a Bari dal 28 al 29 gennaio 1944, sarà il tema di un convegno in programma quest'oggi presso l'Archivio di Stato di Bari con sede in via Pietro Oreste 45. Dopo i saluti di Adriano Buzzanca (Direttore Archivio di Stato di Bari), Luigi Orsi (Direttore di Rai Puglia), Marco Giacomo Bascapè (Soprintendente archivistico e bibliografico della Puglia), Cosimo Mazza (Direttore de "La Gazzetta del Mezzogiorno"), Vito Antonio Leuzzi (Presidente IPSAIC ovvero dell'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea), si entrerà nel vivo dei lavori.