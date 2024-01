Scomparsa misteriosa di Giulia Maffei, insegnante di sostegno di Modugno

BARI - Da ieri, preoccupazioni per la scomparsa di Giulia Maffei, 60 anni, maestra di sostegno nella scuola secondaria Casavola a Modugno. La donna è stata vista per l'ultima volta il 3 gennaio, quando ha lasciato la sua abitazione alle 12. Il figlio, non riuscendo a contattarla, ha lanciato l'allarme, portando i familiari a presentare denuncia e avviare le ricerche.Giulia, alta 1,64, indossava una giacca grigia e uno zainetto nero al momento della scomparsa. Si sospetta che possa avere con sé contanti. La preoccupazione aumenta poiché la donna soffre di depressione da alcuni anni.I familiari chiedono l'aiuto della comunità: chiunque abbia informazioni utili può contattare immediatamente i numeri 3387641779 o 3804277979. La collaborazione di tutti è fondamentale per ritrovare Giulia e garantirle il necessario supporto in questo momento difficile.