Taranto Velata, domenica sera il reading nel Cappellone di San Cataldo

TARANTO - Grande partecipazione, curiosità ed entusiasmo ieri sera per il “Città Vecchia secret tour”. Una trentina di persone, nonostante il freddo pungente, hanno preso parte alla visita con guide qualificate (storici dell'arte e archeologi), alla scoperta dei luoghi della cristianità con aperture straordinarie delle Chiese di Madonna della Salute, Santi Medici, Sant’Anna, San Giuseppe, San Domenico e naturalmente San Cataldo.L'iniziativa rientra nel più ampio progetto “Taranto Velata. Itinerari, teatro e talk sulla cristianità”, promosso da Ethra Archeologia e Turismo e dalla Basilica Cattedrale San Cataldo per il tramite di Symbolum Ets.Il secondo evento di “Taranto Velata” è in programma domenica 14 gennaio alle 19 e si svolgerà nel Cappellone di San Cataldo, tra le statue del Sanmartino (lo stesso scultore del celebre Cristo Velato) e le splendide decorazioni barocche. Si tratta del reading “Di crepe e di luce” (So long, Leonard) , con Giorgio Consoli (voce) e Simone Costa (musica). Uno spettacolo di grande suggestione incentrato su versi e musiche di Leonard Cohen poeta e cantautore la cui opera spazia tra mistiscismo, carnalità e ironia. Con lo stesso ticket lo spettatore, oltre ad assistere al reading, parteciperà al San Cataldo Secret Tour e alla degustazione di prodotti tipici dell'enogastronomia tarantina presso largo San Gaetano. Appuntamento alle 19 nella cattedrale di San Cataldo, in città vecchia.: al numero 3791182464 e/o sulla pagina Facebook di Ethra Archeologia e Turismo.