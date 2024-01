Trinitapoli, importante passo avanti nella differenziata: nuovo centro di raccolta rifiuti nel 2024

Trinitapoli, nella sua costante ricerca di migliorare la gestione dei rifiuti, ha compiuto un significativo passo avanti nel 2023, registrando un notevole incremento nella raccolta differenziata. Secondo i dati forniti dall'Osservatorio regionale dei rifiuti, la città ha superato il 60% di raccolta differenziata nel mese di maggio, un risultato notevole rispetto agli anni precedenti quando difficilmente si raggiungeva il 40%.La separazione accurata dei rifiuti è diventata una pratica fondamentale per limitare l'ingente crescita delle discariche e per promuovere il riciclo delle materie prime. Inoltre, coinvolgere i cittadini nell'impegno a produrre meno rifiuti è cruciale per prevenire lo spreco di risorse e combattere l'inquinamento ambientale.Le azioni come la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di energia sono vitali per sviluppare una città sostenibile e preservare l'ambiente naturale.Inoltre, un ulteriore incentivo per la corretta separazione dei rifiuti è la prospettiva di sconti, premi e risparmi sulla TARI, la tassa sui rifiuti.Il futuro si prospetta ancora più promettente per Trinitapoli, poiché nel 2024 è prevista la consegna di un nuovo Centro di Raccolta Rifiuti, situato in periferia, nei pressi di via Pisacane. Questo centro contribuirà ulteriormente alla promozione della raccolta differenziata e sarà gestito da personale qualificato pronto a fornire informazioni e supporto sul corretto smaltimento dei rifiuti.L'efficacia organizzativa e le iniziative di promozione di questo nuovo servizio saranno cruciali, ma l'introduzione del centro di raccolta rappresenta una tappa significativa per ridurre l'abbandono incivile dei rifiuti e favorire uno stile di vita sostenibile nella comunità di Trinitapoli.