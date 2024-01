Tennis, Australian Open: Sonego e Zeppieri volano al secondo turno

Tra le donne nel primo turno Elisabetta Cocciaretto si impone in due set, 6-1 7-5 sulla svizzera Lulu Sun, Martina Trevisan supera 4-6 6-4 6-2 la messicana Renata Zarazua. Camila Giorgi perde 6-1 4-6 6-3 in 2 ore e 30 minuti con la bielorussa Viktoria Azarenka e viene eliminata.

Nel primo turno degli Australian Open a Melbourne, Lorenzo Sonego vince in tre set, 4-6 7-6 6-2 7-6 in un’ora e 43 minuti con il britannico Daniel Evans e si qualifica per il secondo turno. Giulio Zeppieri prevale 6-3 3-6 6-3 7-6 sul serbo Dusan Lajovic e vola al secondo turno.