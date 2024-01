Tragedia a Taviano: donna muore soffocata da un cornetto acquistato per colazione

LECCE - Questa mattina, a Taviano, nel Salento, si è verificata una tragedia in cui una donna di 56 anni ha perso la vita per soffocamento con un cornetto acquistato da un bar per la colazione. Nonostante i tempestivi interventi, i soccorritori del 118 non sono riusciti a salvare la vita della vittima.La tragedia ha colpito la piccola comunità, lasciando sgomenti i residenti e generando dolore per la perdita improvvisa della donna. Gli eventi si sono svolti in modo rapido, e nonostante l'allarme dato dai passanti, il personale medico del 118 ha trovato la situazione irrimediabilmente compromessa al loro arrivo.I tentativi di rianimazione effettuati dagli operatori sanitari non hanno sortito effetto, e la donna è stata dichiarata deceduta sul luogo dell'incidente. La notizia ha scosso la comunità locale, portando dolore e commozione.Le circostanze esatte dell'accaduto e le ragioni che hanno portato al tragico epilogo sono ancora oggetto di indagine.In questo momento di dolore, la comunità di Taviano si unisce nel cordoglio per la perdita di una vita in modo così tragico.