Università di Bari, al via il nuovo Master in Giornalismo: domani la presentazione

BARI - Si terrà giovedì 11 gennaio 2024, alle ore 10:00 nell’aula “Alessandro Leogrande” del Centro Polifunzionale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Piazza Cesare Battisti) la conferenza stampa di presentazione della IX edizione del Master in Giornalismo, organizzato dell’Università di Bari e dall'Ordine dei Giornalisti di Puglia.Nel corso della conferenza stampa saranno presentati il programma e gli obiettivi della nuova edizione del Master, di fatto l'unica strada che fornisce gli strumenti professionali per lavorare sia nelle redazioni dei quotidiani, sia in quelle delle tv, delle radio, del web e dei social network. Il Master dell'Università di Bari Aldo Moro per l’annualità 2023-25 è l’unica scuola di giornalismo nel Mezzogiorno, dà diritto di accedere in soli due anni all'esame di Stato per diventare giornalista professionista e forma figure altamente professionali, che sapranno muoversi a 360° nell’affascinante e turbolento mondo dell’informazione giornalistica.Interverranno:• Stefano Bronzini – Rettore dell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"• Piero Ricci – Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia• Luigi Cazzato – Direttore scientifico del Master in Giornalismo dell’Università di Bari• Lino Patruno – Direttore didattico del Master in Giornalismo dell’Università di Bari• Donatella Azzone – Docente di Conduzione Tv• Claudia Attimonelli – Docente di Studi visuali e multimediali