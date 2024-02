Bonus edilizi, Congedo (FdI): ennesima truffa da superbonus

BARI - “Complimenti e gratitudine al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza di Lecce e alla Procura di Lecce che, al termine di indagini condotte per oltre due anni, sono riusciti a scoprire una truffa ai danni dello Stato da 20 milioni di euro per bonus facciate ottenuti per lavori in realtà mai eseguiti e crediti incassati e trasferiti all'estero". Così il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, componente della Commissione parlamentare Antimafia e della Commissione Finanze."Ancora una volta - prosegue Congedo - si conferma l’inadeguatezza di una misura che pesa e peserà ancora per molto tempo sulle tasche dei cittadini, che ha alterato il mercato a danno delle imprese oneste e che ha prestato il fianco a truffe e attirato gli appetiti della criminalità organizzata come dimostra a Lecce il coinvolgimento della Sacra Corona Unita".