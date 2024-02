Da Leuca a Dubai, la leggenda del contrabbasso sull’Oceano

ROMA – Da S. Maria di Leuca (Finibus Terrae) a Dubai, per incantare con le magie del suo contrabbasso. Gabriele Vallo, 21 anni, è quel che si dice un talentuoso. Nato a Leuca, già a 6 anni mostrava la sua inclinazione per la musica: i genitori lo mandarono a lezione alle Officine Musicali di Danilo Tasco (batterista dei “Negramaro”), a Salve (Lecce).Studia chitarra classica e basso elettrico. Il contrabbasso lo “scopre” successivamente, frequentando il Liceo Musicale di Casarano (Lecce).Entra nell’Orchestra “Terra del Sole” , suona con Al Bano, Patty Pravo, i Dik Dik, Tony Esposito, Gigi D’Alessio, Il Volo, Franco Simone, Raphael Gualazzi, Enzo Gragnaniello, Mario Biondi, etc. Si esibisce anche al Conservatorio “Tito Schipa” (Lecce).Oggi studia a Roma, al famoso Conservatorio di Santa Cecilia, dopo aver superato una selezione durissima. Poche settimane fa è apparso a “VivaRai2” , il programma mattutino di Fiorello. E adesso l’ultimo, prestigioso step con l'Orchestra Giovanile “Fontane di Roma” , in tournée negli Emirati Arabi. Il primo concerto a Dubai, nella “Mohammed bin Rashid Library” (capienza 550 persone).Sold out il giorno dopo: il teatro era pienissimo e carico per la "prima": nel pubblico, personaggi di calibro, fra cui Lorenzo Fanara (l’ambasciatore italiano), Amhed bin Saaed Al Maktoum (uomo d’affari e membro della famiglia al potere) e tante altre personalità. Applausi e a fine serata i complimenti da parte dei personaggi famosi nel pubblico.Nei due giorni successivi, concerto al “Sikka Festival” (importante rassegna di Arte e design) che da dodici anni accoglie artisti emergenti locali: quella di quest'anno è stata la prima edizione in cui il Festival ha invitato artisti extra moenia, in questo caso rappresentanti della qualità e l’eccellenza italiana nel mondo Arabo.Anche in queste serate tanto affetto e congratulazioni alle “Fontane di Roma” da parte di un pubblico qualificato, assai incuriosito dal repertorio musicale proposto: da Rossini a John Williams e poi Ennio Morricone e tanti altri grandi della storia della musica.Nei giorni successivi Gabriele e gli altri musicisti italiani hanno conosciuto la città e le sue bellezze. Prossime tappe delle “Fontane di Roma”: Vienna, Parigi, New York.