Fermato uno dei detenuti evasi dal carcere di Trani: prosegue la ricerca per il secondo fuggitivo

BARLETTA - Nelle prime fasi delle operazioni di ricerca, i carabinieri sono riusciti a rintracciare e bloccare uno dei due detenuti marocchini evasi ieri pomeriggio dal carcere di Trani. Si tratta di Marwan Bassim, un individuo di 24 anni, che è stato individuato presso la stazione di Barletta. Attualmente, l'uomo si trova sotto custodia in caserma per ulteriori accertamenti.Tuttavia, le autorità continuano a operare per rintracciare e catturare l'altro fuggitivo, Abdalake El Kadhir, di 29 anni, ancora in libertà. Le ricerche sono in corso e le forze dell'ordine sono impegnate nel mettere in atto tutti i mezzi necessari per assicurare alla giustizia il fuggiasco rimasto latitante. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.