Francavilla Fontana, appuntamento con la notte bianca dei bambini in maschera

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Domenica 11 febbraio dalle 18.00 in via Roma, Piazza Umberto I e Piazza Dante tornerà la "Notte bianca dei bambini" con una edizione speciale dedicata al Carnevale. - Domenica 11 febbraio dalle 18.00 in via Roma, Piazza Umberto I e Piazza Dante tornerà la "Notte bianca dei bambini" con una edizione speciale dedicata al Carnevale.





Una serata pensata per i più piccoli che, con i loro coloratissimi costumi, potranno incontrare le mascotte, ascoltare il trampoliere cantastorie e assistere agli spettacoli itineranti di ombre cinesi, magia, giocoleria e hula hoop.

"Abbiamo pensato – commenta l’Assessora Numa Ammaturo – ad una domenica di Carnevale su misura per le famiglie. Passeggiando per le vie del centro cittadino, tra coriandoli e costumi, sarà possibile assistere a spettacoli itineranti e immergersi nel clima di festa in vista di San Valentino. Vi aspettiamo per vivere insieme momenti di sano divertimento".

Tra uno spettacolo e l’altro i più grandi avranno l’occasione di avvicinarsi, acquistare e gustare i confetti ricci che popolano il centro di Francavilla Fontana grazie ai maestri ricciai che sono presenti con le loro bancarelle.

Reduce dal grande successo ottenuto alla BIT di Milano, questo dolce povero della tradizione realizzato con mandorle, acqua e zucchero con l’aggiunta di aromi naturali come il cedro o il limone, continua ad essere protagonista della vita cittadina in particolare in questo periodo dell’anno come vero e proprio rito d’amore per le coppie di tutte le età.

"I ricci – conclude l’Assessore Carmine Sportillo – sono un patrimonio vivo delle nostre tradizioni. Quest’anno il Carnevale coincide con i giorni clou del rito d’amore del dono di questo nostro prodotto tipico. La notte bianca dei bambini può essere una buona scusa per conoscerlo da vicino e innamorarsene".

La partecipazione alla notte bianca dei bambini è libera e gratuita.