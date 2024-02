Il 23 febbraio si presenta all’Ateneo il saggio di Vittorio Polito su Professioni, Patroni, Preghiere e…

BARI - Il 23 febbraio alle 16,30, nell’Aula Magna del Palazzo Ateneo di Bari, sarà presentato il saggio di Vittorio Polito “Professioni, Patroni, Preghiere e…” (WIP Edizioni), con l’intervento del Magnifico Rettore dell’Università “Aldo Moro” di Bari, Stefano Bronzini; della prof.ssa Ada Campione, docente di “Agiografia e di Storia della Chiesa antica” dello stesso Ateneo; dell’artista Marialuisa Sabato, che ha curato le illustrazioni e la copertina e della prof.ssa Rosita Orlandi, vicepresidente nazionale FIDAS Donatori sangue che modererà l’evento.Le professioni commentate con notizie relative alle stesse ed ai Santi protettori corrispondenti si completano con le specifiche preghiere, riportate in italiano, ma anche con la traduzione delle stesse in dialetto barese, curate da Francesco Signorile.Questa volta Polito tratta di tante professioni: dall’artista, all’avvocato, al bersagliere, al farmacista, al medico, al docente, all’oftalmologo, ai militari, al musicista, all’otorinolaringoiatra, ai Vigili del Fuoco, al giornalista, agli audioprotesisti, ecc. L’autore ricorda nell’appendice anche alcune attività, che pure non essendo professioni vere e proprie, sono svolte senza alcun lucro, abitualmente e di natura elevate, come quella della mamma, dei nonni, dello sportivo, degli scout, ecc.Vittorio Polito, già Assistente Bibliotecario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari, è autore di diversi testi sulla Baresità, su San Nicola e il dialetto barese, su San Biagio, sui Santi protettori degli Otorinolaringoiatri, sui Baresi DOC, su Storie e Proverbi, ecc., per approdare, infine, al saggio in presentazione.