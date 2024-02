Intervento eroico del Commissariato di Grottaglie: salva inquilini da incendio

GROTTAGLIE - Un provvidenziale intervento del personale del Commissariato di Grottaglie ha salvato gli inquilini di uno stabile nel centro cittadino da un violento incendio. Dopo aver messo in sicurezza tutti gli abitanti dell'edificio che erano frettolosamente usciti per strada, i poliziotti sono saliti al quarto piano, dove era divampato l'incendio in un appartamento.Nonostante il denso fumo che riempiva l'aria e le fiamme che si erano propagate dalle verande ad altre stanze, gli agenti sono entrati nell'appartamento, dove hanno trovato due persone in pericolo che chiedevano aiuto. Con mezzi di fortuna, sono riusciti a contenere l'incendio in attesa dei vigili del fuoco e a mettere in salvo le persone presenti. Una delle due persone è stata assistita dai sanitari del 118 per intossicazione.Durante l'intervento, i poliziotti hanno appreso che al settimo piano un'anziana donna non rispondeva al citofono. Sono immediatamente saliti e hanno prestato soccorso alla donna, che fortunatamente era in buone condizioni fisiche e si era rifugiata sul balcone.Gli agenti hanno assistito tutti gli inquilini in attesa del completamento delle operazioni di spegnimento dell'incendio e della messa in sicurezza dello stabile da parte dei Vigili del Fuoco. Un intervento coraggioso che ha salvato vite umane e dimostrato il costante impegno delle forze dell'ordine nella tutela della comunità.