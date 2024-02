Lecce, Katia e Marielle Labeque in 'A due pianoforti' al Teatro Apollo

LECCE - Le sorelle Katia e Marielle Labèque, duo pianistico acclamato in tutto il mondo per la perfezione tecnica e lo straordinario senso estetico delle loro interpretazioni, saranno a Lecce, ospiti della Camerata Musicale Salentina, domenica 18 febbraio al Teatro Apollo, con inizio alle ore 18. Le due musiciste eseguiranno musiche di Leonard Bernstein e Philip Glass. - Le sorelle Katia e Marielle Labèque, duo pianistico acclamato in tutto il mondo per la perfezione tecnica e lo straordinario senso estetico delle loro interpretazioni, saranno a Lecce, ospiti della Camerata Musicale Salentina, domenica 18 febbraio al Teatro Apollo, con inizio alle ore 18. Le due musiciste eseguiranno musiche di Leonard Bernstein e Philip Glass.





Universalmente note e celebrate per la grandissima versatilità dei programmi, per l'energia e la capacità di comunicazione delle loro interpretazioni, per la ricerca continua di nuovi brani e dunque per la collaborazione con molti dei grandi compositori contemporanei, da Pierre Boulez a Luciano Berio, da Osvaldo Golijov a Bryce Dessner e molti altri, Katia e Marielle Labèque sono regolari ospiti delle orchestre più prestigiose, dai Berliner Philharmoniker alla London Symphony Orchestra, dai Wiener Philharmoniker all’Orchestra Filarmonica della Scala, nelle più importanti sale da concerto e Festival d'Europa, Stati Uniti ed Estremo Oriente, e hanno collaborato con i più grandi direttori d’orchestra contemporanei, tra cui Gustavo Dudamel e Antonio Pappano.

La loro carriera musicale è iniziata in tenera età e sono diventate famose a livello internazionale con la loro interpretazione contemporanea della Rapsodia in Blu di Gershwin (uno dei primi dischi d'oro nella musica classica) e da allora hanno sviluppato una traiettoria artistica straordinaria.

Elettrizzanti, fashion, comunicative, gaudenti, curiose di sperimentare generi e linguaggi differenti, hanno ispirato i brani di artisti del calibro di Miles Davis e Thom Yorke ed anche un documentario, The Labèque way, prodotto dalla casa dei fratelli Almódovar.

La qualità musicale di Katia e Marielle Labèque le colloca di diritto tra le più importanti esecutrici del repertorio a quattro mani della storia della musica.

PROGRAMMA MUSICALE

Philip Glass – Orphée (1993)

Versione per due pianoforti di Michael Riesman

1 Le Café

2 La Route

3 La Chambre d’Orphée

4 Le Voyage aux Enfers

5 Orphée et la Princesse

6 Interlude Musical- Le Retour chez Orphée

7 Le Studio d’Orphée

8 Le Retour d’Orphée

9 La Chambre d’Orphée

10 Chez Orphée





Philip Glass - La Belle Et La Bête (1994)

1 Ouverture

2 Les Soeurs

3 Le Diner

4 Promenade Dans Le Jardin

5 La Saisie Des Meubles

6 La Confiance de la Bête

7 Le Miroir

8 Le Pavillon

9 La Metamorphose

Leonard Bernstein - West Side Story

Versione per due pianoforti di Irwin Kostal (orchestratore originale di West Side Story)

Jet Song

Maria

America





