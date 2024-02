Omicidio Maria Ferreira, la testimonianza di un commerciante: 'L’ho vista piangente e l’ho soccorsa. Mi ha detto che il marito l’aveva minacciata'

COLOGNO MONZESE - «L’ho trovava sul marciapiede, veniva dal senso opposto al mio, l’ho soccorsa, l’ho vista questa donna singhiozzante e piangente sul marciapiede ma non sono intervenuto subito perché non sapevo se potevo darle una mano o meno. poi sono subito rigirato perché l’ho vista in difficoltà, ho chiesto se la potevo aiutare e cosa era successo, lei piangendo e singhiozzando mi ha detto che era stata aggredita dal marito, che l’aveva vista davanti alla banca con il telefono e l’aveva aggredita in modo verbale e l’aveva buttato il telefono in terra». È la testimonianza in diretta di Stefano, un commerciante che pochi giorni fa aveva soccorso Maria Ferreira, proprio dopo un’aggressione da parte del marito, raccolta dall’inviato di Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 condotto da Myrta Merlino. «Le ho detto se aveva chiamato i carabinieri, lei mi ha detto di sì, e l’ho tenuta con me fino a quando non sono intervenuti – continua l’uomo - Loro gli hanno fatto le domande del caso, nel mentre è arrivato il marito che voleva entrare nel discorso e giustificarsi in qualche modo e i carabinieri lo hanno tenuto a distanza e dopo hanno fatto parlare anche lui. Non so se ci sia stata la denuncia, io so che è intervenuta la pattuglia ma a quanto ho saputo oggi non aveva fatto la denuncia, aveva raccontato i fatti. Tutto questo è successo una decina di giorni fa».Rispetto alla denuncia il giornalista di Pomeriggio Cinque specifica che «I carabinieri hanno confermato che non è stata formalizzata alcuna denuncia senonché il maggiore dei Carabinieri ci ha detto che c’era stato un loro intervento proprio per calmare una lite verbale tra i due coniugi ma non c’era stata un’aggressione fisica».