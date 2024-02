Putignano, il cdx trova l'unità su Rospi candidato sindaco

PUTIGNANO - E’ l’ingegnere Gianluca Rospi, 45 anni, ex parlamentare di Forza Italia, il candidato sindaco del centrodestra a Putignano. La sua candidatura ha messo d’accordo i responsabili provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Noi Moderati e Liberali e Riformisti, Nuovo PSI e quelli delle liste civiche locali. La coalizione di centrodestra č pronta ad offrire ai putignanesi una nuovo programma in grado di far voltare pagina alla cittŕ dopo questi anni di amministrazione di centrosinistra.