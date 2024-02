Giornata risparmio energetico: al Campus si inaugura il display per monitorare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico

BARI - In occasione dell’edizione 2024 di "M’illumino di Meno - Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili” promossa da Caterpillar e Rai Radio2, venerdì 16 febbraio 2024 tutti potranno conoscere in tempo reale l’energia prodotta al Campus del Politecnico di Bari.Meit, azienda di Facility Management che per il Politecnico gestisce i servizi di energia, manutenzione, pulizia e portierato ha installato un display nell’atrio “Cherubini” del Campus barese per rendere quotidianamente visibili a studenti, docenti, personale amministrativo e visitatori, i dati relativi alla potenza istantanea, alla Co2 risparmiata e all’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico realizzato dall’azienda (potenza di 194,8 kW).“Questo intervento realizzato per il Politecnico di Bari testimonia il nostro impegno quotidiano in materia di efficientamento energetico per garantire politiche di risparmio e di riduzione dei costi grazie al contenimento e al monitoraggio dei consumi, nel rispetto della sostenibilità ambientale”, ha dichiarato il Presidente di Meit, Antonio Maria La Scala.Il monitor sarà simbolicamente inaugurato venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 11:00 (Atrio Cherubini, Campus).