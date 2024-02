Scompare il dott. Domenico Suma: 'La comunità medica perde un eccellente professionista ed una persona di grande umanità'

I medici brindisini si uniscono al dolore della famiglia nel ricordo di un uomo che ha trasformato la sua professione in una vera missione di vita, diventando un esempio per molti. La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nella comunità medica locale, poiché ha incarnato l'essenza della professione medica con la sua dedizione e umanità.

BRINDISI - La comunità medica brindisina è in lutto per la perdita improvvisa del dottor Domenico Suma, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Brindisi. Il dottor Suma era un professionista stimato, noto per il suo impegno dedicato alla cura e alla salvaguardia della sanità pubblica.